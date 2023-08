Una città toscana con ancora la cinta muraria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città toscana con ancora la cinta muraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GROSSETO

Significato/Curiosita : Una citta toscana con ancora la cinta muraria

Diana, che conserva i blocchi degli stipiti; gran parte della cinta muraria, costruita con ciclopici blocchi di pietra locale; l'acropoli, dove sono presenti... Cercando il comune del dipartimento della corsica del sud, vedi grosseto-prugna. grosseto (afi: /gros'seto/, pronuncia[·info]) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

