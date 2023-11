La definizione e la soluzione di: In testa al guerriero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELMO

Significato/Curiosita : In testa al guerriero

Antropomorfa proveniente da guardiagrele e una testa di guerriero da numana). l'anatomia del guerriero non è definita come nei coevi kouroi greci, ma... L'elmo è un'arma bianca difensiva atta a proteggere passivamente la testa del portatore. Si tratta di uno degli accorgimenti difensivi più antichi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

