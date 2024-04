La definizione e la soluzione di 6 lettere: Intossica l organismo. VELENO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un veleno è una sostanza che, assunta da un organismo vivente, ha effetti dannosi temporanei o permanenti, fino a essere letali, attraverso un meccanismo chimico. Non sono invece considerate veleni le sostanze che hanno effetti dannosi per azione meccanica (per esempio esplosivi) o per emissione di radiazioni (per esempio uranio e altre sostanze radioattive). L'assunzione di un veleno da parte di un uomo o di un animale si dice "avvelenamento". Una sostanza in grado di contrastare l'azione di un veleno è chiamata "antidoto". Nella lingua inglese si distinguono gli animali velenosi che iniettano attivamente il veleno (detti Venom venomous) ...

veleno ( approfondimento) m (pl.: veleni)

(chimica) (medicina) (farmacologia) sostanza tossica e letale per un organismo vivente

Sillabazione

ve | lé | no

Pronuncia

IPA: /ve'leno/

Etimologia / Derivazione

dal latino venenum forse da Venus cioè "Venere", e perciò con il senso iniziale di "filtro amoroso" (fonte Treccani); dalla declinazione latina di "virus / veneno", italianizzatosi poi da "veneno" in veleno

Citazione

Sinonimi

sostanza tossica, sostanza letale, tossina

( senso figurato ) pericolo, danno;

pericolo, danno; ( spregiativo ) (cibo o bevanda disgustosa) porcheria, schifezza

porcheria, schifezza ( senso figurato ) odio, rancore, astio, acrimonia, cattiveria, malvagità, malignità, perfidia, livore, rabbia, animosità, velenosità, acredine

odio, rancore, astio, acrimonia, cattiveria, malvagità, malignità, perfidia, livore, rabbia, animosità, velenosità, acredine ( letterario ) tossico

tossico ( poetico ) tosco

tosco (per estensione) (raro) fetore, puzzo





Contrari

(sostanza tossica) antidoto, vaccino, contravveleno

antidoto, vaccino, contravveleno ( senso figurato ) (schifezza) toccasana

toccasana (senso figurato) affetto, amore, bontà, dolcezza, gentilezza, benevolenza, simpatia

Parole derivate

avvelenare, avvelenamento, invelenire velenifero, velenosamente, velenosità, velenoso, virulento

Alterati

( diminutivo ) velenuccio

velenuccio (peggiorativo) velenaccio

Proverbi e modi di dire