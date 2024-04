La definizione e la soluzione di 10 lettere: Incide sul costo industriale. MANODOPERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

manodopera f inv

(diritto) (economia) complesso dei lavoratori che prestano attività manuali costo del lavoro di un prodotto

Sillabazione

ma | no | dò | pe | ra

Pronuncia

IPA: /mano'dpera/

Etimologia / Derivazione

deriva mano d’opera

Sinonimi

lavoratori, operai, personale, manovalanza, maestranze

costo del lavoro

forza lavoro, maestranze, operai, lavoratori

