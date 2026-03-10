Edificio industriale

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Edificio industriale' è 'Stabilimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STABILIMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Edificio industriale" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Edificio industriale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Stabilimento? Uno stabilimento è un luogo dedicato alla produzione di beni o servizi, caratterizzato da strutture progettate per ospitare macchinari e operai. Questi complessi, spesso di grandi dimensioni, sono fondamentali per l'economia di un paese, poiché trasformano materie prime in prodotti finiti. La disposizione degli spazi e la presenza di impianti specializzati permettono un processo efficiente e organizzato. La loro funzione principale è sostenere l'attività industriale e commerciale di un'azienda.

Edificio industriale nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Stabilimento

Quando la definizione "Edificio industriale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Edificio industriale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Stabilimento:

S Savona T Torino A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Edificio industriale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

