La definizione e la soluzione di 16 lettere: Il filosofo medievale del famoso rasoio. GUGLIELMO DI OCCAM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Guglielmo di Occam, od Ockham (in latino Guillelmus de Ockham, in inglese William of Ockham; Ockham, 1288 – Monaco di Baviera, 10 aprile 1347), è stato un teologo, filosofo e religioso francescano inglese; è conosciuto come Venerabilis Inceptor (venerabile principiante) e Doctor Invincibilis. Occam è l'autore di quel principio metodologico di economia, conosciuto come rasoio di Occam, che prescrive di non postulare o ammettere entità non necessarie quando si cerca di spiegare un fenomeno.

occamismo ( approfondimento) m sing(pl.: occamismi)

(filosofia) movimento filosofico che si discende dal pensiero di Guglielmo di Occam

Sillabazione

oc | ca | mì | smo

Pronuncia

IPA: /okka'mizmo/

Etimologia / Derivazione

deriva da Occam e dal suffisso -ismo

Parole derivate