La Soluzione ♚ Martin filosofo del 900 La definizione e la soluzione di 9 lettere: Martin filosofo del 900. HEIDEGGER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Martin filosofo del 900: Martin Heidegger (pronuncia, in tedesco: ['mati:n 'hadg]; talvolta italianizzata in ['aideger]; Meßkirch, 26 settembre 1889 – Friburgo in Brisgovia, 26 maggio 1976) è stato un filosofo tedesco. Votato inizialmente alla teologia, che inizierà a studiare all'università di Friburgo (con vocazione gesuita), decide di interromperne poco dopo lo studio, seppur non rinnegandolo mai. Celebre è il suo scritto Essere e tempo, un'opera considerata come il suo capolavoro, che negli anni è stata attribuita a molte correnti di pensiero, tra cui l'esistenzialismo ontologico e fenomenologico (sebbene lui stesso abbia rigettato quest'ultima etichetta).

HEIDEGGER

La soluzione verificata di 9 lettere per risolvere 'Martin filosofo del 900' è.