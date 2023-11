La definizione e la soluzione di: Conformarsi alle istruzioni date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTENERSI

Significato/Curiosita : Conformarsi alle istruzioni date

Senechiana: natura e ragione. l'uomo, secondo seneca, deve innanzitutto conformarsi alla natura e, parimenti, obbedire alla ragione, vista come ratio, lògos... Nerd (pronuncia IPA: [nd]; pronuncia usuale in Italia: [nrd]) è un termine della lingua inglese americana con cui viene definito chi ha una certa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Conformarsi alle istruzioni date : conformarsi; istruzioni; date; conformarsi controvoglia; conformarsi alle regole; Richiede istruzioni ; Dà istruzioni ai piloti di aerei; Georges _ : La vita: istruzioni per l uso; Lo indicano le istruzioni ; Dà istruzioni per atterraggi e decolli; Si festeggia a date fisse; Resoconto preciso con dati e date ; Nelle date ; Le date in cui sostenere gli esami universitari; Si precisa nelle date ;

