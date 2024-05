La Soluzione ♚ Date a lui quel che a lui appartiene La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CESARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CESARE

Significato della soluzione per: Date a lui quel che a lui appartiene Gaio Giulio Cesare (in latino Gaius Iulius Caesar, Pronuncia restaurata o classica; AFI: ['gäjs 'ju.li.s 'k.sä:r]; nelle epigrafi C·IVLIVS·C·F·CAESAR e DIVVS IVLIVS; in greco antico: G asa, Gáïos Iúlios Kaîsar; Roma, 13 luglio 101 a.C. o 12 luglio 100 a.C. – Roma, 15 marzo 44 a.C.) è stato un militare, politico, console, dittatore, pontefice massimo, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più importanti e influenti della storia.

Altre Definizioni con cesare; date; quel; appartiene;