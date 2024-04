La definizione e la soluzione di 8 lettere: Cantieri della marina. ARSENALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su:

arsenali m pl

plurale di arsenale

Sillabazione

ar | se | nà | li

Pronuncia

IPA: [ärse'näli] -> IPA: /ar.se.'na.li/

Etimologia / Derivazione

vedi arsenale