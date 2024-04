La Soluzione ♚ Un panfilo ormeggiato nella marina La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un panfilo ormeggiato nella marina. YACHT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un panfilo ormeggiato nella marina: Con il termine pànfilo o yacht (AFI: ['jt]) vengono indicate nell'uso comune unità da diporto di varie dimensioni e peso, aventi alloggi confortevoli e, spesso, allestimenti eleganti. Non esiste tuttavia una precisa individuazione nella normativa ufficiale. La parola yacht deriva dall'olandese jacht, che significa "caccia". Nelle marine militari nordiche del XVII secolo, questo tipo di unità leggera e veloce aveva funzioni sia esplorative sia di trasporto. Le aziende produttrici hanno l'obiettivo di rendere questi tipi di imbarcazione molto veloci, leggeri e maneggevoli. Il fatturato della produzione italiana in questo settore ammonta a ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Con il termine pànfilo o yacht (AFI: ['jt]) vengono indicate nell'uso comune unità da diporto di varie dimensioni e peso, aventi alloggi confortevoli e, spesso, allestimenti eleganti. Non esiste tuttavia una precisa individuazione nella normativa ufficiale. La parola yacht deriva dall'olandese jacht, che significa "caccia". Nelle marine militari nordiche del XVII secolo, questo tipo di unità leggera e veloce aveva funzioni sia esplorative sia di trasporto. Le aziende produttrici hanno l'obiettivo di rendere questi tipi di imbarcazione molto veloci, leggeri e maneggevoli. Il fatturato della produzione italiana in questo settore ammonta a ... yacht ( approfondimento) m inv (forestierismo) (marina) imbarcazione da diporto a vela o a motore Sillabazione yacht Pronuncia IPA: /'jt/ Etimologia / Derivazione dall’olandese antico jaghte o jaghtschip cioè "nave (schip) da caccia (jaght)" e dall'inglese yacht Sinonimi panfilo Parole derivate motoryacht, yachtsman Altre Definizioni con yacht; panfilo; ormeggiato; nella; marina; Occupano i grandi posti barca; I club dei regatanti; Si abbassa nella spider; Legata ad Amore nella storia di Apuleio; Il gufo di Merlino ne La spada nella roccia; Un ufficiale di Marina; Le navi della Marina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un panfilo ormeggiato nella marina

YACHT

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Un panfilo ormeggiato nella marina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.