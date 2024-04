La Soluzione ♚ Un timbro a fuoco La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un timbro a fuoco. MARCHIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un timbro a fuoco: Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre e ad essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. La registrazione del marchio ha durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda ... Altre Definizioni con marchio; timbro; fuoco; Indica la conformità del prodotto a norme europee; Comprende voci d ogni timbro; Timbro postale; Perfettamente messe a fuoco; Messi al fuoco e tolti; Cerca altre soluzioni cruciverba

MARCHIO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Un timbro a fuoco' è.