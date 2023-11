La definizione e la soluzione di: L astuto contadino creato da Giulio Cesare Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BERTOLDO

Significato/Curiosità : L astuto contadino creato da Giulio Cesare Croce

Bertoldo è un personaggio immortale dell'umorismo italiano, creato da Giulio Cesare Croce nel XVII secolo. Rappresenta l'astuto contadino, un individuo sagace e intraprendente, che, nonostante la sua apparente semplicità, dimostra una straordinaria capacità di cogliere le sfumature della vita quotidiana. Le storie di Bertoldo sono spesso satiriche, riflettendo le ingiustizie sociali e le debolezze umane con umorismo tagliente. Il personaggio è diventato un'icona della comicità italiana, incarnando l'intelligenza popolare che sfida il potere costituito. Bertoldo offre una riflessione pungente sulla società del suo tempo, unendo ironia e intuizione, e continua a essere celebrato come un archetipo dell'arguzia contadina nella tradizione letteraria italiana.

