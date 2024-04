La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un quadro creato con ritagli eterogenei. COLLAGE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il collage («incollatura» in francese) è una tecnica per creare opere d'ogni tipo (scolastico, ludico, artigianale, artistico, d'arte povera) sovrapponendo e incollando carte, fotografie, oggetti, ritagli di giornale o di rivista. Con il tempo il termine ha iniziato ad indicare non solo la tecnica ma anche le opere stesse per metonimia. Queste opere o composizioni sono realizzate con l'utilizzo di materiali diversi incollati su un supporto che può essere di vario tipo ma generalmente rigido.

collage ( approfondimento) m inv'

(forestierismo) (pittura) sovrapposizione di carte, fotografie, oggetti, ritagli di giornale o di rivista, che dà luogo ad una sola immagine più grande

Sillabazione

col | la | ge

Pronuncia

IPA: /kol'la/

Etimologia / Derivazione

da colla

Citazione

Sinonimi