Fa vedere i sommergibili

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fa vedere i sommergibili' è 'Sonar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SONAR

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Perché la soluzione è Sonar? Il sonar è uno strumento che permette di individuare e localizzare oggetti sott'acqua, come i sommergibili, attraverso l'emissione di onde sonore che si riflettono sugli ostacoli. Questa tecnologia è fondamentale per la navigazione e la sorveglianza subacquea, poiché consente di percepire la presenza di navi o sommergibili nascosti alla vista. Utilizzando il sonar, è possibile ottenere immagini e dati dettagliati dell'ambiente marino, migliorando la sicurezza e l'efficacia delle operazioni in acqua.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa vedere i sommergibili". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Fa vedere i sommergibili nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sonar

La definizione "Fa vedere i sommergibili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa vedere i sommergibili" conferma che la soluzione 'Sonar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sonar

S Savona O Otranto N Napoli A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa vedere i sommergibili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sonar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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