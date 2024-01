La definizione e la soluzione di: Impedisce alla neve di sciogliersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In meteorologia il gelo, in senso stretto, è l'abbassamento della temperatura dell'aria sotto il punto di congelamento (0 °C). La temperatura dell'aria viene di solito misurata a un'altezza di 2 m in una capannina meteorologica, contenitore costruito in modo da mantenere il termometro all'ombra e di consentire la libera circolazione dell'aria.

Italiano

Sostantivo

gelo ( approfondimento) m inv

(meteorologia) freddo forte e pungente che si manifesta quando la temperatura minima trasforma l'acqua in ghiaccio (senso figurato) senso di paura

Voce verbale

gelo

prima persona singolare dell'indicativo presente di gelare

Sillabazione

gè | lo

Pronuncia

IPA: /'dlo/

Etimologia / Derivazione

dal latino gelu

Sinonimi

freddo, freddo intenso, temperatura bassissima

ghiaccio, brina, gelata, brinata

( senso figurato ) paura, terrore, sgomento, sbigottimento, turbamento, brivido, imbarazzo, disagio, impaccio, costernazione; freddezza, distacco, altezzosità, alterigia

paura, terrore, sgomento, sbigottimento, turbamento, brivido, imbarazzo, disagio, impaccio, costernazione; freddezza, distacco, altezzosità, alterigia (voce verbale) ghiaccio, congelo, surgelo, agghiaccio, raffreddo

ghiaccio, congelo, surgelo, agghiaccio, raffreddo (voce verbale) (senso figurato) agghiaccio, spavento, terrorizzo, impaurisco, atterrisco, paralizzo, blocco, raggelo, impietrisco, faccio inorridire, faccio rabbrividire

Contrari

disgelo

(sostantivo) caldo, calore, afa, canicola

caldo, calore, afa, canicola ( senso figurato ) entusiasmo

entusiasmo (voce verbale) sgelo, scongelo, sciolgo, decongelo

sgelo, scongelo, sciolgo, decongelo (senso figurato) infiammo, infervoro, ho freddo, assidero, intirizzisco

Parole derivate

disgelo, gelicidio, gelidezza

Varianti