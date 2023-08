È formata da coni e bastoncelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da coni e bastoncelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETINA

Significato/Curiosita : E formata da coni e bastoncelli

Olfattivo (formato da neuroni olfattivi alternati a cellule di sostegno) e la retina (formata da coni e bastoncelli specializzati nella fotorecezione e da cellule... Percezione visiva). secondo alcuni studiosi, la retina è parte stessa del cervello, e non un organo esterno. la retina umana presenta uno spessore variabile da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

