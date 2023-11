La definizione e la soluzione di: Rimanere di sasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLIBIRE

Significato/Curiosita : Rimanere di sasso

Uscire un cubo di rubik. lì danilo grida "voglio uscire!" facendo rimanere di sasso il padre. annibale chiede che cosa c'è da urlare cercando di provare a... Uscire un cuborubik. lì danilo grida "voglio uscire!" facendoil padre. annibale chiede che cosa c'è da urlare cercandoprovare a... Nella lingua italiana, vengono detti verbi incoativi - impropriamente, per analogia col latino - quei verbi della terza coniugazione (-ire) che ampliano, o che possono ampliare, il paradigma desinenziale ordinario con l'interfisso -isc- tra radice e desinenza, alla 1ª, 2ª, 3ª e 6ª persona dell'indicativo presente, del congiuntivo presente e dell'imperativo. Si tratta di un fenomeno caratteristico solo della terza coniugazione, e presente nella stragrande maggioranza dei suoi verbi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rimanere di sasso : rimanere; sasso; rimanere di sasso sbigottirsi; Turbarsi rimanere disorientato; rimanere ; Far rimanere senza; Può rimanere dopo una ferita profonda; Rimanere di sasso sbigottirsi; Lo è il sasso d Abruzzo; Lo è il sasso dell Appennino; Con carta e sasso in un gioco; In quella detta cinese la carta batte il sasso ;

Cerca altre Definizioni