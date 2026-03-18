Uomo dal cuore di sasso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uomo dal cuore di sasso' è 'Crudele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRUDELE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uomo dal cuore di sasso" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uomo dal cuore di sasso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Crudele? Un uomo dal cuore di sasso è colui che mostra indifferenza e freddezza verso le emozioni degli altri, spesso incapace di provare empatia o compassione. La sua freddezza e insensibilità lo rendono particolarmente difficile da avvicinare, poiché non reagisce alle sofferenze altrui in modo umano e comprensivo. Questa figura rappresenta una persona che, per caratteristiche interiori, si distacca dall'umanità, mantenendo un atteggiamento rigido e distaccato. La sua presenza trasmette una sensazione di distanza e incomprensione.

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Uomo dal cuore di sasso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Crudele

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uomo dal cuore di sasso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uomo dal cuore di sasso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Crudele:

C Como R Roma U Udine D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uomo dal cuore di sasso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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