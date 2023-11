La definizione e la soluzione di: Lega usata in aeronautica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELECTRON

Significato/Curiosita : Lega usata in aeronautica

Uso aerospaziale ancora in produzione, ma meno utilizzate. alluminio 2090 alluminio 2124 alluminio 2195 - lega al-li, usata per il serbatoio esterno... Electron – lanciatore spaziale sviluppato da Rocket Lab

– lanciatore spaziale sviluppato da Rocket Lab Electron – framework open source per lo sviluppo della GUI di applicazioni desktop

– framework open source per lo sviluppo della GUI di applicazioni desktop Acorn Electron – home computer della Acorn Computers Elektron – lega metallica di magnesio e alluminio Pagine correlate Elettro Uso aerospaziale ancoraproduzione, ma meno utilizzate. alluminio 2090 alluminio 2124 alluminio 2195 -al-li,per il serbatoio esterno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

