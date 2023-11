La definizione e la soluzione di: Così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : UOMINI RADAR

Significato/Curiosita : Cosi vengono detti i controllori di volo degli aeroporti

Di ustica, un volo roma-cagliari aveva deciso per sicurezza di tornare all'aeroporto di partenza; in altre occasioni i controllori di volo avevano contattato... Di ustica, unroma-cagliari aveva deciso per sicurezzatornarepartenza; in altre occasioniavevano contattato... I controllori del traffico aereo (CTA), indicati impropriamente anche come "controllori di volo" o "uomini radar", sono professionisti che si occupano della fornitura dei servizi del traffico aereo negli spazi aerei di tutto il mondo, con lo scopo di mantenere un sicuro, spedito e ordinato flusso del traffico aereo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti : così; vengono; detti; controllori; volo; aeroporti; così e il caso del dottor Jekyll; così inizia lo tsunami; così viene detto il superato dalla moda; È così via in breve; così è la faccia antipatica; vengono cantati in coro; Gancetti che vengono ingoiati dai pesci; vengono prima e dopo la F; Così vengono anche detti gli USA ing; Brodo ristretto nel quale vengono cotti pesci o crostacei; detti senza parlare; Quelli fino al polpaccio sono detti pinocchietti; Così sono detti tutti gli abitanti del Lago di Como; Sono detti colletti blu; I comunissimi crostacei detti denti di cane; I controllori dei bilanci; Agevola il volo cieco; L esordio nel volo ; Attrezzate per il volo ; Le seguono i piloti in volo ; Un furto al volo ; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; I soldati che prestano servizio negli aeroporti ; Svolgono il loro compito negli aeroporti ; Il cancello di imbarco negli aeroporti ;

Cerca altre Definizioni