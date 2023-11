La definizione e la soluzione di: Sporgono dalla bocca di Dracula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANINI

Significato/Curiosita : Sporgono dalla bocca di dracula

Eleonora de angelis. è l'ex fidanzata di dracula e madre di wendy. ha lo stesso potere di maria cioè quello di far addormentare chiunque per poi farlo... Eleonora de angelis. è l'ex fidanzatae madrewendy. ha lo stesso poteremaria cioè quellofar addormentare chiunque per poi farlo... Il canino è l'unico dente ad essere unico nella propria serie: l'uomo possiede infatti quattro canini, due nell'arcata superiore o mascellare (chiamato canino superiore) e due nell'inferiore o mandibolare (chiamato canino inferiore). È l'elemento dentario lungo, specialmente a livello radicolare, e ha uno spessore vestibolo-palatale relativamente grande, per ottenere il maggior ancoraggio possibile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sporgono dalla bocca di Dracula : sporgono; dalla; bocca; dracula; sporgono dalla fusoliera; Si sporgono in Questura; Si sporgono protestando; sporgono sul dorso delle persone magrissime; sporgono dall ala in decollo; Protegge dalla ruggine; Animaletto africano dalla tipica posizione eretta; Così viene detto il superato dalla moda; Controlla dalla guardiola; Provato dalla fatica; Lo è chi resta a bocca aperta; Si suona portando un dito alla bocca ; Una protesi in bocca ; Tenere la bocca chiusa; La bocca di Livio e Cicerone; Il titolo di dracula ; Il Christopher dracula ; Il più famoso è dracula ; Gli emuli di dracula ; Il più noto è dracula ;

Cerca altre Definizioni