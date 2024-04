La Soluzione ♚ Ha una bocca e brontola per la fame La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ha una bocca e brontola per la fame. STOMACO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha una bocca e brontola per la fame: Lo stomaco (in greco antico stµa, stòmachos, da cui il lat. stomachus; in latino anche ventriculus) è un organo dell'apparato digerente situato tra l'esofago e l'intestino tenue che ha la funzione di immagazzinare il cibo e iniziarne la digestione. Il prefisso "gastro-", che identifica i termini medici legati allo stomaco, deriva dal greco ast, gastèr, «ventre, stomaco». Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo stomaco (in greco antico stµa, stòmachos, da cui il lat. stomachus; in latino anche ventriculus) è un organo dell'apparato digerente situato tra l'esofago e l'intestino tenue che ha la funzione di immagazzinare il cibo e iniziarne la digestione. Il prefisso "gastro-", che identifica i termini medici legati allo stomaco, deriva dal greco ast, gastèr, «ventre, stomaco». stomaco ( approfondimento) m sing (pl.: stomaci, stomachi) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) organo dell'apparato digerente a forma di sacco e compreso tra l'esofago e l'intestino, che dopo aver ricevuto dal primo i cibi degradati dalla masticazione, li fluidifica con l'acido cloridrico contenuto nei succhi gastrici, per separare le macromolecole nutritive nello stomaco i succhi gastrici, aiutati dalle contrazioni muscolari chiamate peristalsi, riducono il cibo a un composto semi-liquido detto chimo Sillabazione stò | ma | co Pronuncia IPA: /stmako/ Etimologia / Derivazione dal latino stomachus, che deriva dal greco stµa ossia "gola, stomaco" Citazione Sinonimi pancia, ventre

(senso figurato) sopportazione, coraggio

(senso figurato) audacia, sfrontatezza

Parole derivate stomacale, stomacante, stomacare, stomachevole, stomachico, stomacoso, stomatico, stomatite, stomato, stomatologia, stomatologico, stomatologo, -stomia, stomizzare, stomizzato, stomocorda, voltastomaco Termini correlati gastrico, gastrite, gastro- Proverbi e modi di dire avere uno stomaco di ferro: avere uno stomaco che digerisce tutto Altre Definizioni con stomaco; bocca; brontola; fame; Lo colpisce la gastrite; Non lavora mai a digiuno; Recita senza aprire bocca; Sulla sua bocca si dice che il riso abbondi; L ONU che combatte la fame nel mondo; Tamponano la fame;

