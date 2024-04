La Soluzione ♚ Sporgono nei profili La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sporgono nei profili. NASI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sporgono nei profili: Naši ( a «», Movimento Giovanile Democratico Antifascista "Nostri") è un movimento giovanile russo che si dichiara democratico, antifascista e anti-oligarchico. Il movimento è sostenuto da numerosi autorevoli esponenti della scena politica russa e comprende circa 120.000 membri tra i 17 e i 25 anni. Il 6 aprile 2012 il leader di Naši ha annunciato che il movimento sarà sciolto nel prossimo futuro per essere sostituito da un'altra organizzazione. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Naši ( a «», Movimento Giovanile Democratico Antifascista "Nostri") è un movimento giovanile russo che si dichiara democratico, antifascista e anti-oligarchico. Il movimento è sostenuto da numerosi autorevoli esponenti della scena politica russa e comprende circa 120.000 membri tra i 17 e i 25 anni. Il 6 aprile 2012 il leader di Naši ha annunciato che il movimento sarà sciolto nel prossimo futuro per essere sostituito da un'altra organizzazione. nasi ( approfondimento) m pl plurale di naso Sillabazione nà | si Etimologia / Derivazione vedi naso Altre Definizioni con nasi; sporgono; profili; Si vorrebbe ottenerlo con la rinoplastica; Può darlo la rinoplastica; Sporgono dalla bocca di Dracula; Sporgono dalla fusoliera; Profili di vette e di creste; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sporgono nei profili

NASI

