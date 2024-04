La Soluzione ♚ Vi viveva Dracula La definizione e la soluzione di 12 lettere: Vi viveva Dracula. TRANSILVANIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi viveva dracula: La Transilvania (in romeno Transilvania o Ardeal; in tedesco: Siebenbürgen; in ungherese: Erdély) è una regione storica che costituisce la parte occidentale e centrale dell'odierna Romania. Nome proprio Significato e Curiosità su: La Transilvania (in romeno Transilvania o Ardeal; in tedesco: Siebenbürgen; in ungherese: Erdély) è una regione storica che costituisce la parte occidentale e centrale dell'odierna Romania. Transilvania ( approfondimento) f (toponimo) (geografia) regione storica della Romania nordoccidentale Sillabazione Tran | sil | và | ni | a Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Deriva dal latino Transilvania ovvero "(regione) oltre la foresta" Altre Definizioni con transilvania; viveva; dracula; La regione rumena in cui viveva Dracula; Alla sua Corte viveva Lancillotto; Sporgono dalla bocca di Dracula; Cerca altre soluzioni cruciverba

