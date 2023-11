La definizione e la soluzione di: Sostano nei posteggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VEICOLI

Significato/Curiosita : Sostano nei posteggi

Distinzione tra il servizio taxi e il servizio ncc. a differenza dei taxi, che sostano su aree pubbliche specificatamente segnalate, il servizio n.c.c. è rivolto... Molti autoveicoli (specialmente commerciali) portano contrassegni (detti anche segnali) in forma di pannelli metallici o adesivi, per specificare alcune caratteristiche di legge del veicolo stesso, ingombri particolari, trattamento fiscale, trasporto invalidi civili, ecc.

