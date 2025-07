Sostano in particolari posteggi nei cruciverba: la soluzione è Taxi

TAXI

Curiosità e Significato di Taxi

Perché la soluzione è Taxi? Il termine sostano in particolari posteggi si riferisce a fermarsi temporaneamente in apposite aree dedicate, spesso riservate ai taxi. Questi spazi specializzati permettono ai veicoli di attendere clienti in modo ordinato e regolamentato, facilitando il servizio di trasporto pubblico. In sostanza, è il luogo dove i taxi si fermano ad aspettare nuovi passeggeri, garantendo comodità e efficienza per chi ha bisogno di un passaggio.

Come si scrive la soluzione Taxi

T Torino

A Ancona

X Xeres

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R A N N I T Mostra soluzione



