Caratterizza la disposizione delle auto in certi posteggi - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : SPINA DI PESCE

Significato/Curiosità : Caratterizza la disposizione delle auto in certi posteggi

La disposizione a "spina di pesce" è un metodo di parcheggio in cui le auto sono allineate diagonalmente in modo che la parte anteriore di un veicolo sia rivolta verso la parte posteriore dell'auto parcheggiata accanto. Questa disposizione ottimizza l'utilizzo dello spazio e facilita sia l'ingresso che l'uscita dai posteggi. È spesso adottata in parcheggi pubblici e privati, come centri commerciali e aeroporti, per massimizzare la capacità di parcheggio. Questa configurazione offre anche maggiore visibilità al conducente al momento di uscire, contribuendo a una maggiore sicurezza stradale.

