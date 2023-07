Roccia eruttiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roccia eruttiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OSSIDIANA

Significato/Curiosita : Roccia eruttiva

Immagini o altri file su roccia magmatica (en) roccia magmatica, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en, fr) roccia magmatica, su enciclopedia... Inclusioni giallastre ossidiana mogano: con chiazze rossastre su sfondo nero ossidiana argentata lacrima di apache ossidiana di fuoco l'ossidiana è un vetro vulcanico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

