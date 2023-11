La definizione e la soluzione di: Pellirosse del New Mexico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMANCHE

Gli etnonimi indiani d'america e pellirosse sono utilizzati in particolare per indicare i popoli precolombiani del nord america soprattutto in europa... Gli etnonimi indiani d'america esono utilizzati in particolare per indicare i popoli precolombianinord america soprattutto in europa... I Comanche (in italiano raramente comanci) sono una popolazione di nativi americani, stanziata in epoca storica nella Comancheria (territorio che comprende attualmente l'est del Nuovo Messico, sud-est del Colorado e Kansas, tutto l'Oklahoma e buona parte del Texas occidentale). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pellirosse del New Mexico : pellirosse; mexico; I tipici pali scolpiti dei pellirosse ; I pali scolpiti dai pellirosse ; Erano i pellirosse di Nuvola Bianca; I pellirosse fumavano quello della pace; Trofei di pellirosse ; La località del New mexico del Progetto Manhattan; New mexico ; Santa, la capitale del New mexico ; Le montagne che dal Canada arrivano in New mexico ; Tribù pellerossa del New mexico ;

