Soluzione 5 lettere : FESTA - VACANZA

Significato/Curiosita : Chi la fa non lavora

chi non lavora non fa l'amore/due nemici innamorati è un singolo di adriano celentano con la moglie claudia mori, pubblicato dal clan celentano nel 1970... Festa – raduno organizzato di persone

– raduno organizzato di persone Festa – celebrazione nel giorno dell'anniversario di un importante evento Festa nazionale Festa del santo patrono Giorno festivo

– celebrazione nel giorno dell'anniversario di un importante evento Festa – nella liturgia cattolica, celebrazione dei misteri della vita di Cristo o dei santi che hanno importanza liturgica media Festa di precetto – giorno in cui i fedeli della Chiesa cattolica hanno l'obbligo di partecipare alla Messa

– nella liturgia cattolica, celebrazione dei misteri della vita di Cristo o dei santi che hanno importanza liturgica media Persone Al Festa – regista e compositore italiano

– regista e compositore italiano Alberto Festa – ex calciatore portoghese

– ex calciatore portoghese Battista Festa – ex calciatore italiano

– ex calciatore italiano Costanzo Festa – compositore italiano

– compositore italiano Elio Festa – ciclista su strada italiano

– ciclista su strada italiano Enrico Festa – naturalista italiano

– naturalista italiano Gianluca Festa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

– allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Giuseppe Maria Festa – musicista italiano

– musicista italiano Giuseppe Festa – scrittore e giornalista italiano

– scrittore e giornalista italiano Ivan Festa – attore italiano

– attore italiano Matilde Festa – pittrice e mosaicista italiana

– pittrice e mosaicista italiana Nicola Festa – filologo classico, intellettuale e politico italiano

– filologo classico, intellettuale e politico italiano Ottavio Festa – compositore e maestro di cappella italiano

– compositore e maestro di cappella italiano Pasquale Festa Campanile – regista, sceneggiatore e scrittore italiano

– regista, sceneggiatore e scrittore italiano Sergio Festa – hockeista su pista italiano

– hockeista su pista italiano Tano Festa – artista, pittore e fotografo italiano Altro Festa – frazione del comune italiano di Pancalieri nella città metropolitana di Torino

– frazione del comune italiano di Pancalieri nella città metropolitana di Torino Bivacco Valerio Festa – bivacco delle Alpi Retiche meridionali

– bivacco delle Alpi Retiche meridionali Festa – album di Alex Britti del 2005

– album di Alex Britti del 2005 Festa – singolo di Alex Britti del 2005

– singolo di Alex Britti del 2005 Festa – cratere sulla superficie di Venere

– cratere sulla superficie di Venere Festa – personaggio dei fumetti DC Comics, nemico di Batman l'amore/due nemici innamorati è un singolo di adriano celentano conmoglie claudia mori, pubblicato dal clan celentano nel 1970... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi la fa non lavora : lavora; lavora d ascia e di martello; Il vasaio lo fa girare mentre lavora ; lavora fra storte e alambicchi; lavora spesso con Luca Laurenti; Chi lo pratica lavora in proprio;

