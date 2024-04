La definizione e la soluzione di 15 lettere: Si celebra l 8 marzo. FESTA DELLA DONNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: La Giornata internazionale della donna (o Giornata internazionale dei diritti delle donne) è una ricorrenza internazionale che si celebra l'8 marzo di ogni anno e sottolinea l'importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l'attenzione su questioni come l'uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne. Viene associata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre. Viene celebrata negli ...

moglie ( approfondimento) f sing (pl.: mogli)

(diritto) donna che ha contratto matrimonio Messalina fu la moglie dell'imperatore Claudio

mó | glie

IPA: /'moe/

dal latino mulier a sua volta da mulgerecioè "allattare"

sposa, compagna, donna, signora, coniuge, consorte

(scherzoso) metà

marito, sposo

ammogliare, mogliesco

