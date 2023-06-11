Dissotterrare il passato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dissotterrare il passato' è 'Rivangare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIVANGARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dissotterrare il passato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dissotterrare il passato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rivangare? Rivangare significa riportare alla mente ricordi o eventi del passato, spesso in modo nostalgico o doloroso. Questa azione implica scavare nella memoria per rivivere situazioni ormai lontane nel tempo, rendendo presenti emozioni e dettagli che sembravano dimenticati. Rivangare può avvenire attraverso parole, pensieri o semplici ricordi che emergono spontaneamente o vengono stimolati da eventi esterni. In questo modo, si dissotterra il passato, rendendolo vivo e tangibile nel presente.

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Dissotterrare il passato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rivangare

Se la definizione "Dissotterrare il passato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dissotterrare il passato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rivangare:

R Roma I Imola V Venezia A Ancona N Napoli G Genova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dissotterrare il passato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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