La definizione e la soluzione di: Allunga la giornata durante il periodo estivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORA LEGALE

Significato/Curiosita : Allunga la giornata durante il periodo estivo

L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

