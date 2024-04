La Soluzione ♚ Allunga il whisky La definizione e la soluzione di 4 lettere: Allunga il whisky. SODA - TONICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Allunga il whisky: Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su soda f sing femminile di sodo Sostantivo soda ( approfondimento) f sing (chimica) (chimica inorganica) idrossido di sodio, solubile sia nell'acqua che in solventi apolari, usato per produrre coloranti, detersivi e saponi (chimica organica) carbonato di sodio (gastronomia) (farmacologia) bevanda digestiva a base di acqua frizzante ed anidride carbonica Sillabazione sò | da Etimologia / Derivazione forse dall’arabo suwwad Sinonimi dura, compatta, massiccia, consistente, densa, spessa, fitta Contrari morbida, tenera, molle Altre Definizioni con soda; allunga; whisky; L acqua che allunga il whisky; Si aggiunge al whisky; Più si allunga e più si paga; Un whisky americano; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Allunga il whisky

SODA

S

O

D

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Allunga il whisky' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.