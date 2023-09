È in vigore da marzo a ottobre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È in vigore da marzo a ottobre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORA LEGALE

Significato/Curiosita : E in vigore da marzo a ottobre

La produzione dei dischi in vinile da 7 pollici. 2 settembre – entra in vigore la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'assemblea... L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

