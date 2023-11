La definizione e la soluzione di: Si accosta all aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCALETTA

Significato/Curiosita : Si accosta all aereo

Graziella marina (1943). il 27 aprile 1933, a la spezia, ebbe un incidente aereo a bordo di un s.55 della 187ª squadriglia su cui era imbarcato in qualità... Graziella marina (1943). il 27 aprile 1933, a la spezia, ebbe un incidentea bordo di un s.55 della 187ª squadriglia su cui era imbarcato in qualità... La scaletta è una delle fasi intermedie tra la stesura di un soggetto cinematografico e la sceneggiatura. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

