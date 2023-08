Si accosta all aereo atterrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si accosta all aereo atterrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCALETTA

Significato/Curiosita : Si accosta all aereo atterrato

Avvertiti di non tagliare la manetta del reattore fino a quando l'aereo non era atterrato con certezza. la corsa di atterraggio veniva efficientemente ridotta... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo comune siciliano, vedi scaletta zanclea. disambiguazione – se stai cercando il cognome italiano, vedi scala... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

