Ci si cammina in aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si cammina in aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRIDOIO

Significato/Curiosita : Ci si cammina in aereo

Con l'espressione disastro aereo delle ande ci si riferisce all'incidente aereo avvenuto sulla cordigliera delle ande, nel territorio del comune argentino... Altri luoghi. un corridoio sufficientemente ampio, in un luogo pubblico può essere definito anche "galleria" o "strada coperta". un corridoio sotterraneo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

