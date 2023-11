La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Boise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IDAHO

Significato/Curiosita : Ha per capitale boise

Sull'uso delle fonti. boise (['bsi]) è una città (city) degli stati uniti d'america, capoluogo della contea di ada e capitale e città più popolosa dello... Sull'uso delle fonti.(['bsi]) è una città (city) degli stati uniti d'america, capoluogo della contea di ada ee città più popolosa dello... L'Idaho (/'aidao/, in inglese , /'adho/) è uno stato situato nella parte nord-occidentale degli Stati Uniti d'America (sigla = ID). La sua capitale è Boise. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

