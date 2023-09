Può lanciare il suo attrezzo a oltre 90 m - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può lanciare il suo attrezzo a oltre 90 m. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : GIAVELLOTTISTA

Significato/Curiosita : Puo lanciare il suo attrezzo a oltre 90 m

Ambulanza. vm 90 versione ambulanza autobus fiat a90.14 da 35 passeggeri e fiat 370 da 50 passeggeri. carro attrezzi da 25 t. autogrù media, può sollevare... Questa voce sull'argomento atletica leggera è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

