La Soluzione ♚ Dotato dei requisiti La definizione e la soluzione di 6 lettere: Dotato dei requisiti. IDONEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dotato dei requisiti: In teoria dei numeri, un numero idoneo (chiamato anche numero adatto, o numero confortevole) è un numero naturale che non può essere espresso nella forma ab+bc+ac, dove a, b e c sono interi positivi distinti. Aggettivo Significato e Curiosità su: In teoria dei numeri, un numero idoneo (chiamato anche numero adatto, o numero confortevole) è un numero naturale che non può essere espresso nella forma ab+bc+ac, dove a, b e c sono interi positivi distinti. idoneo m sing (diritto) (economia) che ha le capacità e le caratteristiche per praticare un determinato lavoro od incarico è patentato e quindi è idoneo alla guida detto di qualcosa che è opportuna, adeguata quel natante è idoneo per l'attraversamento del lago Sillabazione i | dò | ne | o Pronuncia IPA: /i'dneo/ Etimologia / Derivazione dal latino idoneus Sinonimi ( militare ) abile

abile adatto, adeguato, appropriato, atto, confacente, giusto,indicato, valido

all’altezza, bravo, capace, competente, esperto, preparato

abilitato, ammesso, promosso, qualificato

azzeccato, conforme, consono, corretto, esatto, giusto, indovinato, perfetto

( di qualcuno ) fatto, portato

) fatto, portato (di qualcosa) acconcio, apposito, buono, conveniente, opportuno Contrari ( militare ) inabile

inabile inabile, inadatto, incapace, incompetente, inetto, inidoneo

controproducente, dannoso, nocivo, sbagliato,

(di qualcosa) disadatto, fuori luogo, inadeguato, inopportuno, sconveniente Parole derivate idoneamente, idoneità, idoneativo, idoneare Altre Definizioni con idoneo; dotato; requisiti; Rispondente alla bisogna; Dotato di una doppia funzione; Dotato di tutto il necessario; Un arnese dotato di ganasce; Fornita dei requisiti; Fornita di tutti i requisiti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Dotato dei requisiti

IDONEO

I

D

O

N

E

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Dotato dei requisiti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.