Rispondente alla bisogna

Italiano

Aggettivo

idoneo m sing

(diritto) (economia) che ha le capacità e le caratteristiche per praticare un determinato lavoro od incarico è patentato e quindi è idoneo alla guida detto di qualcosa che è opportuna, adeguata quel natante è idoneo per l'attraversamento del lago

Sillabazione

i | dò | ne | o

Pronuncia

IPA: /i'dneo/

Etimologia / Derivazione

dal latino idoneus

Sinonimi

( militare ) abile

abile adatto, adeguato, appropriato, atto, confacente, giusto,indicato, valido

all’altezza, bravo, capace, competente, esperto, preparato

abilitato, ammesso, promosso, qualificato

azzeccato, conforme, consono, corretto, esatto, giusto, indovinato, perfetto

( di qualcuno ) fatto, portato

) fatto, portato (di qualcosa) acconcio, apposito, buono, conveniente, opportuno

Contrari

( militare ) inabile

inabile inabile, inadatto, incapace, incompetente, inetto, inidoneo

controproducente, dannoso, nocivo, sbagliato,

(di qualcosa) disadatto, fuori luogo, inadeguato, inopportuno, sconveniente

Parole derivate