La Soluzione ♚ Dotato di una doppia funzione La definizione e la soluzione di 7 lettere: Dotato di una doppia funzione. DUPLICE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dotato di una doppia funzione: La Duplice alleanza, o Alleanza austro-tedesca, fu un patto militare difensivo firmato nel 1879 a Vienna da Germania e Austria-Ungheria, motivato dal pericolo di un attacco della Russia ad una delle due potenze. Fu il primo accordo permanente concluso in tempo di pace tra due grandi potenze dalla fine dell’Ancien Régime. In parte conseguenza del Congresso di Berlino, la Duplice alleanza fu voluta principalmente dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck e rimase in vigore fino al termine della prima guerra mondiale. Nel 1882 alla Duplice alleanza si affiancò la Triplice alleanza, sottoscritta da Germania, Austria e Italia. Aggettivo Significato e Curiosità su: La Duplice alleanza, o Alleanza austro-tedesca, fu un patto militare difensivo firmato nel 1879 a Vienna da Germania e Austria-Ungheria, motivato dal pericolo di un attacco della Russia ad una delle due potenze. Fu il primo accordo permanente concluso in tempo di pace tra due grandi potenze dalla fine dell’Ancien Régime. In parte conseguenza del Congresso di Berlino, la Duplice alleanza fu voluta principalmente dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck e rimase in vigore fino al termine della prima guerra mondiale. Nel 1882 alla Duplice alleanza si affiancò la Triplice alleanza, sottoscritta da Germania, Austria e Italia. duplice m e f sing che è costituito da due elementi che ha luogo fra due parti (ippica) scommessa con cui si indicano i cavalli vincenti in due corse diverse Sillabazione dù | pli | ce Pronuncia IPA: /'duplite/ Etimologia / Derivazione dal latino duplex formato da du- cioè "due e dalla radice di plicare cioè "piegare" Sinonimi doppio, duplicato Contrari unico, singolo Altre Definizioni con duplice; dotato; doppia; funzione; Dotato di tutto il necessario; Un arnese dotato di ganasce; È doppia quella del DNA; L unica parola scritta con la doppia q; Funzione trigonometrica; Funzione tradizionale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Dotato di una doppia funzione

DUPLICE

D

U

P

L

I

C

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Dotato di una doppia funzione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.