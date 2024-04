La Soluzione ♚ Fornita dei requisiti La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fornita dei requisiti. IDONEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fornita dei requisiti: Gilberto Idonea (Catania, 18 giugno 1946 – Catania, 5 ottobre 2018) è stato un attore italiano. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Gilberto Idonea (Catania, 18 giugno 1946 – Catania, 5 ottobre 2018) è stato un attore italiano. idonea f sing

femminile di idoneo Sillabazione i | dò | ne | a Etimologia / Derivazione vedi idoneo Sinonimi esperta, capace, abile, preparata, valida, valente, brava, competente

adatta, opportuna, confacente, appropriata, conveniente, atta, adeguata, all’altezza

sufficiente, positiva, promossa, qualificata, abilitata

Contrari inidonea, incapace, inetta, inabile, inesperta

inadatta, sbagliata, inopportuna, sconveniente, inadeguata

eliminata, bocciata, negativa

Altre Definizioni con idonea; fornita; requisiti; Fornita di tutti i requisiti; Adatta opportuna; Più gusti offre più la sua bottega è fornita; Dotato dei requisiti;

IDONEA

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Fornita dei requisiti' è IDONEA.