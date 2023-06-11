Può essere sottocutanea e intramuscolare nei cruciverba: la soluzione è Iniezione
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può essere sottocutanea e intramuscolare' è 'Iniezione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
INIEZIONE
Curiosità e Significato di Iniezione
Curiosità e Significato di Iniezione
Come si scrive la soluzione Iniezione
Hai trovato la definizione "Può essere sottocutanea e intramuscolare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 9 lettere della soluzione Iniezione:
