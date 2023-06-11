Può essere sottocutanea e intramuscolare nei cruciverba: la soluzione è Iniezione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può essere sottocutanea e intramuscolare' è 'Iniezione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INIEZIONE

Curiosità e Significato di Iniezione

Non fermarti alla soluzione! Conosci Iniezione più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Iniezione.

Come si scrive la soluzione Iniezione

Hai trovato la definizione "Può essere sottocutanea e intramuscolare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I M R N O I E M A N R Mostra soluzione



