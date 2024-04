La Soluzione ♚ Soffio che sfiora le labbra La definizione e la soluzione di 5 lettere: Soffio che sfiora le labbra. ALITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Soffio che sfiora le labbra: Samuel Anthony Jr Alito (Trenton, 1º aprile 1950) è un giurista statunitense. È stato nominato giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti dal presidente statunitense George W. Bush il 31 ottobre 2005, dopo le dimissioni dalla carica del giudice Day O'Connor. Alito è stato confermato dal Senato tre mesi dopo, il 31 gennaio 2006. Sostantivo Significato e Curiosità su: Samuel Anthony Jr Alito (Trenton, 1º aprile 1950) è un giurista statunitense. È stato nominato giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti dal presidente statunitense George W. Bush il 31 ottobre 2005, dopo le dimissioni dalla carica del giudice Day O'Connor. Alito è stato confermato dal Senato tre mesi dopo, il 31 gennaio 2006. alito m sing (pl.: aliti) aria espirata durante la respirazione (senso figurato) leggero soffio di vento, di aria Voce verbale alito persona singolare dell'indicativo presente di alitare Sillabazione à | li | to Pronuncia IPA: /'alito/ Etimologia / Derivazione dal latino halitus, che deriva da halare, ossia "spirare, soffiare" Sinonimi respiro, fiato, sospiro, sussurro

(di vento) soffio, refolo, brezza, folata Parole derivate alitare, alitosi Termini correlati esalazione Proverbi e modi di dire non c'è un alito di vento: assenza assoluta di vento Altre Definizioni con alito; soffio; sfiora; labbra; Sobbalzato per un emozione; Un soffio che sfiora le labbra; Soffio leggero; Sfiora la circonferenza; Uno dalle cui labbra si può pendere; Accostare le labbra alle guance; Cerca altre soluzioni cruciverba

