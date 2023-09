Soffio leggero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffio leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALITO

Significato/Curiosita : Soffio leggero

Riva notiamo la presenza di una barca con la vela gonfia a causa del soffio leggero del vento. sullo sfondo troviamo ampi prati interrotti di tanto in tanto... Samuel anthony jr alito (trenton, 1º aprile 1950) è un giurista statunitense. è stato nominato giudice della corte suprema degli stati uniti dal presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

