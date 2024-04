La Soluzione ♚ Accostare le labbra alle guance La definizione e la soluzione di 7 lettere: Accostare le labbra alle guance. BACIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Accostare le labbra alle guance: Puoi baciare lo sposo è un film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi. Il lungometraggio è ispirato alla commedia musicale di Broadway My Big Gay Italian Wedding, scritta dall’italoamericano Anthony J. Wilkinson. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Puoi baciare lo sposo è un film del 2018 diretto da Alessandro Genovesi. Il lungometraggio è ispirato alla commedia musicale di Broadway My Big Gay Italian Wedding, scritta dall’italoamericano Anthony J. Wilkinson. baciare (vai alla coniugazione) (sessualità) accostare le labbra su qualcuno o qualcosa per esprimere amore, affetto, rispetto (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione ba | cià | re Pronuncia IPA: /ba'ta.re/ Etimologia / Derivazione dal latino basiare Sinonimi dare un bacio, dare baci, sbaciucchiare

(senso figurato) (di aria, luce, acqua) sfiorare, toccare appena, carezzare, lambire Parole derivate baciamano, baciarsi, bacio, combaciare Altre Definizioni con baciare; accostare; labbra; guance; Un verbo degli innamorati; Uno dalle cui labbra si può pendere; Soffio che sfiora le labbra; I buchi delle guance; Bagnano le guance;

La risposta a Accostare le labbra alle guance

BACIARE

