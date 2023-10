Sfiora la circonferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfiora la circonferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TANGENTE

Significato/Curiosita : Sfiora la circonferenza

Torino sfiora i 5 milioni di visitatori: nel 2016 anno record, su mole24.it. url consultato il 6 aprile 2017 (archiviato il 7 aprile 2017). ^ torino: la capitale... Definizione trigonometrica della tangente. tan x = sin x cos x . {\displaystyle \tan x={\frac {\sin x}{\cos x}}.} la tangente è una funzione periodica con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Sfiora la circonferenza : sfiora; circonferenza; In certi balli l una sfiora l altra; sfiora le labbra del beffardo; Si sfiora nel puntamento; Vicinissimi tanto da sfiora re; Le sfiora il sorriso; sfiora ti con le labbra; A pochissima distanza fin quasi a sfiora re; Passa per il centro della circonferenza ; Tagliare la circonferenza ; Il greco per il calcolo della circonferenza ; Lo ha ogni circonferenza ; Segmento all interno di una circonferenza ; Un circolo... senza circonferenza ; circonferenza dell addome;

Cerca altre Definizioni